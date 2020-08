Whirlpool: Serrapica (Centro democratico), scongiurare a ogni costo chiusura sito Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La volontà ribadita dai vertici della Whirlpool di fermare la produzione dello stabilimento di Napoli il prossimo 31 ottobre va scongiurata ad ogni costo. Il governo nazionale intervenga in maniera seria, contrariamente a quando fatto dall'allora ministro per lo sviluppo economico Di Maio. Non si possono lasciare per strada con tanta leggerezza centinaia di lavoratori e le loro famiglie. Vi è bisogno di serietà e programmazione". Lo ha dichiarato in una nota Vittorio Serrapica, responsabile campano dell'Unione dei Circoli per il Meridione e candidato con Centro Democratico. (Ren)