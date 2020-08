Viabilità: Anas, al via secondo fine settimana da bollino rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo: lungo i 30 mila chilometri di rete Anas (Gruppo Fs Italiane) è previsto un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura e in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Stando al relativo comunicato stampa, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade. Domani, sabato 1 agosto, bollino rosso per tutta la giornata con traffico intenso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Anche domenica 2 agosto è contrassegnata dal bollino rosso. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Anas ricorda inoltre che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. (segue) (Com)