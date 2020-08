Campania: De Luca, attenzione maniacale a contagio per garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attenzione maniacale al contagio, dovremo continuare a garantire la sicurezza per le nostre famiglie ma anche la nuova stagione che guarda al lavoro con cantieri e assunzioni in pubblica amministrazioni. Una stagione d’impegno straordinario. Continueremo così, senza farci distrarre dalle piccole cose della politica politicante, dalle banalità, dalle sciocchezze, dai finti scoop puntuali come il destino a ogni campagna elettorale, continueremo a creare lavoro, solidarietà, ambiente. Faremo fino in fondo ciò che serve per il futuro dei nostri figli". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)