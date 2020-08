Sardegna: Nieddu su nuovo angiografo a Nuoro, potenziamo servizio importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale di Nuoro avrà un nuovo angiografo in uso alla radiologia interventistica e chirurgia vascolare. Una nuova tecnologia digitale, attesa da tempo, che consentirà di migliorare le performance e quindi la qualità di un servizio particolarmente importante sotto il profilo diagnostico e terapeutico a beneficio non solo del territorio nuorese, ma dell'intera regione nell'ambito della rete dell'emergenza-urgenza". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale della Sanità della Saredgna, Mario Nieddu, che precisa: "La sostituzione del macchinario attualmente in uso, programmata da tempo, è un'operazione particolarmente complessa che richiede interventi strutturali e impiantistici. Per questa ragione, per limitare i disagi, è stato scelto un periodo in cui l'attività programmata è ridotta. I lavori inizieranno il quattro agosto e comporteranno una sospensione temporanea del servizio, che continuerà a essere garantito in totale sicurezza dai centri di Cagliari e Sassari, con il supporto dell'Areus per le emergenza-urgenza. In ogni caso abbiamo chiesto ad Ats di mettere in campo tutte le misure necessarie a ridurre i tempi di intervento per la sostituzione del macchinario e abbiamo avuto un riscontro positivo dalla Assl, che sta operando per rendere possibile l'utilizzo di ulteriore angiografo".(Com)