© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottanta milioni di euro per rete fognaria, da Gragnano a Poggiomarino e Angri. L’ira di Dio. Fra un anno avremo un territorio bonificato totalmente. Un miracolo: non esisterà più la terra dei fuochi né gli sversamenti a mare o nei fiumi". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)