Campania: De Luca, unica Regione che ha immesso 1 mld nell'economia

- "Noi siamo l'unica Regione che ha fatto piano da un miliardo immesso nell'economia. Negli ultimi due giorni effettuati pagamenti per le aziende agricole, complessivamente 17mila aziende per 35 milioni di euro. Stagionali dei trasporti, contributi a 2mila soggetti. Per i tassisti, che mi hanno fermato ieri, da lunedì cominciano i pagamenti. Il resto a settembre". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)