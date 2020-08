Campania: De Luca, impegnati in un lavoro straordinario per la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando sul piano sanitario, a questioni non direttamente collegate al Covid. Per quanto riguarda la sanità siamo impegnati in un lavoro straordinario: abbiamo presentato ieri l’ipotesi del raddoppio ospedale Ischia, del potenziamento di quello di Procida. Qualche giorno fa abbiamo approvato legge regionale per psicologi di base che potrà offrire occupazioni a professionisti e servizi ai cittadini. Abbiamo presentato il nuovo progetto dell’ospedale di Pozzuoli". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Stiamo procedendo sul tema del lavoro: affidati 100 incarichi a medici generali per coprire pensionati, a settembre altri 150. All’Asl Na1 è scorsa la graduatoria concorsi Cardarelli e Cotugno: sono stati assunti ventisette giovani professionisti, 19 subito e otto a settembre". (Ren)