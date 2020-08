Campania: De Luca, daremo altri tre milioni a Comune Napoli per iniziative culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è in atto in Campania un programma di eventi culturali che non ha paragone nel resto d’Italia. I cittadini possono verificare da sé. Stiamo completando eventi finanziati dalla Regione con teatro e orchestra del teatro San Carlo e crerare promozione turistica. Credo che daremo al Comune di Napoli altri tre milioni di euro per iniziative culturali. In queste settimane abbiamo avuto eventi straordinario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)