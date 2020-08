Whirlpool: Mazzoni (Campania Libera), Regione ha strumenti per poter intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i lavoratori Whirlpool, così come per situazioni similari, credo che la Regione Campania possa fare la propria parte e puntare a rafforzare il workers buyout, creando uno strumento finanziario innovativo che attinga alle risorse del Recovery Plan e ai Fondi Sie". Lo ha dichiarato Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali: "La decisione di Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli non è una questione di Covid: gli stabilimenti Whirlpool sono sparsi in 22 Paesi nel mondo di cui circa 18 nell'Unione Europea e sei solo in Italia. Il Piano industriale dell'azienda prevede un investimento diretto di 250 milioni fino al 2021, di cui 17 sarebbero dovuti venire a Napoli e invece verranno redistribuiti nelle altre regioni".(Ren)