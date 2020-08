Whirlpool: Vaccaro (M5s), lavoriamo a una alternativa per sito di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi economica post-Covid-19 tocca tutti e di questo siamo ben consapevoli, però Whirlpool ha ricevuto dallo Stato ben 50 milioni con un obiettivo chiaro: mantenere la produzione a Napoli. Oggi scopriamo invece che l’azienda vuole smantellare pressoché totalmente il polo produttivo partenopeo, soluzione che non può soddisfarci in alcun modo". Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5s Sergio Vaccaro: "Il M5s si è sempre battuto con forza per difendere il polo napoletano, e non ha nessuna intenzione di mollare. Il ministro Patuanelli ha tempestivamente dato mandato ad Invitalia di sondare il terreno per un’alternativa. Sappiamo che le soluzioni papabili non mancano, ma dobbiamo scongiurare che stabilimento e lavoratori, in caso di eventuale riconversione, finiscano in mano a realtà imprenditoriali non all’altezza". Quindi Vaccaro ha concluso: "Siamo sempre stati convinti che Whirlpool avrebbe potuto continuare a puntare ancora su Napoli, ma se davvero il passaggio è ineluttabile, l’alternativa dev’essere solida e con precise garanzie. Ci sono centinaia di famiglie che vivono da anni in questo limbo di incertezza, è giunto il momento di garantire loro un futuro certo e senza patemi d’animo”. (Ren)