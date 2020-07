Campania: domani il ministro Spadafora a Scampia coi candidati M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 17, allo stadio Landieri, nel quartiere Scampia a Napoli, in via Hugo Pratt, il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e il consigliere regionale M5s Maria Muscarà saranno con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che illustrerà il progetto di ristrutturazione dell'impianto finanziato con fondi del ministero. In una nota l'appuntamento: "La struttura, intitolato alla giovane vittima di camorra Antonio Landieri, sarà oggetto di lavori di ripristino grazie all'impegno e alle battaglie del gruppo regionale M5S e delle associazioni del quartiere, che negli anni scorsi hanno già reso possibili il finanziamento dell'impianto di illuminazione, grazie al sostegno di privati, e la costruzione delle tribune con i sediolini recuperati dagli spalti dello stadio San Paolo di Napoli". (Ren)