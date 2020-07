Campania: Di Scala (FI), governatore De Luca aiuti piccoli imprenditori in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un intervento del governatore campano Vincenzo De Luca per consentire ai piccoli imprenditori in difficoltà e inadempienti in termini di ritardato o mancato pagamento delle rate del Microcredito la possibilità di restituire il capitale ricevuto, attraverso specifici piani di rientro agevolati". Lo ha chiesto il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala: "Si tratta di piccoli imprenditori non bancabili, già alle prese con mille criticità nel periodo pre-Covid ed ora, per varie ragioni, materialmente impossibilitati a versare quanto dovuto. Aiutare questi imprenditori al pari di quanto fatto con la moratoria straordinaria e la sospensione delle rate dei mutui ed altri di finanziamenti nel periodo dell'emergenza Covid-19, dilazionando magari ulteriormente i tempi di restituzione del capitale, li metterebbe sicuramente in condizione di poter onorare gli impegni e scongiurerebbe peraltro ulteriori mancati pagamenti, segnalazioni, decreti ingiuntivi e contenziosi di ogni genere". (Ren)