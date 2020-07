Salerno: Lega, ancora rapine in città mentre il sindaco non fa nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A far spavento non è tanto e solo la rapina in sé ma il modo, la violenza con cui è stata portata a termine la rapina. Una escalation che non accenna a fermarsi, anzi. Purtroppo dobbiamo ancora una volta bacchettare l’amministrazione comunale che continua a chiudere gli occhi". Lo ha affermato in una nota il coordinamento cittadino di Salerno della Lega dopo una rapina nel quartiere di Pastena: "Nessun tavolo per la sicurezza è stato richiesto, nessun pattugliamento è stato previsto, nessuna telecamera è stata messa in servizio. Ormai si pensa solo alle passerelle preelettorali. E dire che più volte abbiamo chiesto anche tramite i mezzi d’informazione che il sindaco Napoli prendesse seri provvedimenti nel più breve tempo possibile, ma niente è stato fatto". Quindi la conclusione: "Speriamo ardentemente che il sindaco provveda nel più breve tempo possibile, prima che ci scappi il morto. E’ ormai evidente a tutti come le nostre siano legittime preoccupazioni non campate in aria e tantomeno strumentali, solo un dato di fatto". (Ren)