Piemonte: dighe idroelettriche, slitta a ottobre scadenza per approvazione ddl (2)

- Sul provvedimento erano giunte osservazioni da sette portatori d’interessi. All’interno di un giudizio complessivamente positivo, Pro Natura Piemonte e Legambiente avevano sottolineato lo sbilanciamento degli interessi energetici rispetto a quelli ambientali, mentre Coldiretti si era soffermata sull’uso irriguo delle acque. Confindustria aveva invece parlato di possibile distorsione della libera concorrenza. Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) aveva poi espresso parere favorevole a maggioranza condizionandolo all’istituzione di un tavolo tecnico-politico per effettuare tutti gli approfondimenti necessari alla stesura dei regolamenti e degli atti attuativi, con il pieno coinvolgimento delle Province e della Città metropolitana. Il meccanismo di apertura alla concorrenza a cui verrà sottoposta l’assegnazione in concessione della risorsa idrica e delle opere regionali risulta particolarmente innovativo rispetto al passato, in quanto sarà possibile inserire nei bandi specifici criteri di individuazione della migliore offerta. La Regione dovrà riassegnare 67 concessioni che storicamente erano in capo allo Stato, si tratta del primo passo verso la gestione autonoma di dighe e invasi utilizzati per la produzione di energia. Il dispositivo è composto da 23 articoli destinati a disciplinare il settore dopo il passaggio dal Demanio alle Regioni delle infrastrutture. Saranno però soltanto le concessioni superiori a 3.000 kw quelle da riassegnare con bandi di evidenza pubblica. Undici di queste sono scadute e le procedure di assegnazione dovranno partire entro il 2022. (Rpi)