Campania: Laboccetta (Polo Sud), Pd non ha mai amato De Luca

- "E' cosa nota che il Partito democratico non ha mai amato De Luca. Qualche mese fa era sul punto di silurarlo". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex deputato del Pdl di Napoli. "C'è mancato veramente poco - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Ma poi, per lui, è arrivato provvidenziale il Covid 19. Ed il governatore uscente lo ha utilizzato come una vera arma, formidabile per la sua propaganda. Ed oggi con una valanga di liste al seguito, una vera esagerazione, è pronto a mangiarsi quel che resta del Pd campano. I quattro gatti consiglieri regionali del suo partito di provenienza non conteranno nulla o quasi nei futuri scenari e si aprirà per il futuro governo della città di Napoli una nuova stagione attraverso il civismo e le associazioni culturali. Chi avrà l'intelligenza e la volontà di prepararsi da oggi sarà premiato dal popolo napoletano. Noi in tal senso ci stiamo attrezzando", ha concluso Laboccetta. (Ren)