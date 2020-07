Campania: sviluppo sostenibile, accordo tra Cattedra Unesco Uniparthenope e Coldiretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Coldiretti Campania Masiello ha dichiarato: “Questo accordo va nella direzione di un percorso intrapreso da Coldiretti su tutto il territorio nazionale e consolida le collaborazioni già avviate in Campania con il mondo scientifico. Siamo convinti, infatti, che il settore agricolo e le produzioni agroalimentari debbano puntare fortemente su innovazione, ricerca e sostenibilità. La cooperazione con l’Università Parthenope, ed in particolare con la cattedra Unesco, sarà utile ad approfondire il valore materiale ed immateriale della biodiversità del nostro territorio. La Campania è la regione con più riconoscimenti Unesco in Italia. Ne ha ben dieci, che ruotano intorno a cultura, territorio e alimentazione”. La lista dei Patrimoni culturali dell’umanità Unesco della Campania comprende la dieta mediterranea, l’arte dei pizzaiuoli mapoletani, le macchine a spalla di Nola, il Centro storico di Napoli, la Reggia di Caserta, il complesso monumentale di Santa Sofia a Benevento, Pompei ed Ercolano, la Costiera Amalfitana, il Parco nazionale del Cilento (che include il Parco archeologico di Paestum e la Certosa di Padula) e la Transumanza. (Ren)