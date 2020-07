Alba: stamperia Miroglio di Govone, 151 dipendenti senza lavoro né ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Consiglio comunale aperto sulla crisi della stamperia Miroglio di Govone si è riunito ieri alle 17. In piazza Risorgimento, ad assistere alla seduta dal maxischermo allestito sotto il Municipio, la maggior parte dei 151 dipendenti rimasti senza lavoro, molti accompagnati anche dalle famiglie. Per prima è intervenuta l’azienda con il direttore delle risorse umane Alessio Fois che ha spiegato la posizione della proprietà, costretta a una scelta così radicale, e ha garantito la disponibilità a cercare un punto di incontro; poi la parola è passata al presidente della Regione Alberto Cirio che ha chiesto alla proprietà di attivare la cassa integrazione per cessata attività, far durare più a lungo possibile gli ammortizzatori sociali e mantenere il tavolo permanente finché anche l’ultimo lavoratore non sarà ricollocato; a seguire hanno parlato i tre rappresentanti delle sigle sindacali Maria Grazia Lusetti (Cgil), Vito Montanaro (Uil) e Angelo Vero (Cisl) che hanno ribadito un accorato appello a non lasciare soli i lavoratori. Poi gli interventi del consigliere Olindo Cervella e del consigliere Gionni Marengo, in rappresentanza della minoranza e della maggioranza consiliare. Infine, la conclusione affidata al primo cittadino albese. (segue) (Rpi)