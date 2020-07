Alba: stamperia Miroglio di Govone, 151 dipendenti senza lavoro né ammortizzatori sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal primo agosto le 151 persone che sono state lasciate a casa non avranno né stipendio né ammortizzatori sociali – ha detto nel suo intervento il sindaco Carlo Bo -. E’ ora fondamentale far partire l’iter per la cassa integrazione senza ulteriori ritardi, tenuto conto che le banche del territorio hanno già dato la loro disponibilità ad anticiparla. La proprietà deve riaprire la trattativa con i sindacati lasciando aperta la possibilità di una nuova negoziazione. Sono convinto che si possa trovare un accordo economico di mediazione tra le richieste dei dipendenti e l’offerta della proprietà, anche se capiamo che non potranno più essere le cifre del passato. Chiedo alla Miroglio di fare un passo avanti. Consapevole delle cospicue risorse investite in questi anni, chiedo alla proprietà di fare ancora un ultimo sforzo per venire incontro a queste persone rimaste senza lavoro. Penso che lo debba e lo possa fare anche per rispetto alla sua storia di azienda arrivata a vantare 4 mila dipendenti in Italia”. “Per trovare una soluzione ritengo che anche la politica ci debba mettere la faccia – ha proseguito - e così sto cercando di fare, andando a bussare alle porte delle aziende per cercare di ricollocare i lavoratori. I residenti ad Alba sono solo 17, ma noi dobbiamo occuparci di tutti e dare prova di essere un territorio - quello che produce più Pil di tutta la provincia - capace di risolvere queste problematiche. Non è possibile che ad oggi non mi sia stato ancora consegnato un elenco dei dipendenti con le relative mansioni. Questa passaggio è determinate poiché ci potrebbero essere aziende già disposte ad assumere. Concludo con un appello un’unità: dobbiamo dimostrare a tutti che insieme riusciremo a dare risposte concrete in questo momento di grave crisi”. (Rpi)