Regionali: Caldoro, lista "zuppone" di De Luca è la fine della politica

- "In Campania siamo al limite della tenuta democratica: il padrino è il palazzo della Regione". Così Stefano Caldoro sul governatore uscente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Alla domanda del scontro elettorale consecutivo Caldoro ha risposto che è "per il rinnovamento, non ho chiesto la candidatura. De Luca l'ha pretesa nelle forme che sa fare mettendo sotto i piedi il Pd e anche la Ciarambino pure ha voluto fortemente candidarsi. A me è stata chiesta, io lavorerò sempre per rinnovare". Sui temi cruciali della campagna elettorale l'ex governatore punta su due questioni: "la salute dei cittadini è la grande questione come il lavoro" ma si discute poco nel merito per indicando sempre De Luca ribadisce che "compone liste, compra e corrompe". L'affondo di Caldoro è su liste e candidature che appoggiano il governatore uscente: "sta nell'ambito dell'ammucchiata, chiamata la lista zuppone, è la fine della politica. Dentro non c'è destra e sinistra, ma solo la voglia di potere con la violenza di chi vuole occupare il potere pubblico. L'assessore alla formazione fa liste di formatori, l'assessore allo sviluppo chiede agli imprenditori di proporre candidati. Una falla democratica che costituisce lo scontro tra noi e loro".(Ren)