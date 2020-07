Regionali: Caldoro su De Luca, con Covid c'è stata truffa mediatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho una lunga esperienza politica. Com'è che De Luca prima del Covid era 15 punti sotto e sfiduciato dal partito a livello nazionale, poi c'è stata una truffa mediatica che ci pone ai limiti della trasparenza e della tenuta democratica". Così Stefano Caldoro sul governatore uscente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Sulle mascherine Caldoro pure prende le distanze: "sono contro le punizioni perché questo fa De Luca: una corruzione elettorale continua. I medici erano senza mascherine mentre lui chiuso nel bunker di Salerno spiegava ai campani cosa dovessero fare. Servivano tamponi e prevenzione, non lanciafiamme: lui è ultimo in Italia per tamponi. È stato solo fortunato". Infine cita il caso Mastursi: "avrebbe fatto cadere il mondo, invece ha ricevuto una carezza garantista. È quella giustizia garantista che auguro a ogni cittadino", ha concluso Stefano Caldoro. (Ren)