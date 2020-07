Imprese: Unicredit con ospedale San Raffaele di Milano con donazione da 500 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit per l’Italia rinnova il proprio impegno a sostegno del paese nella gestione dell'emergenza Covid-19 con una donazione di 500 mila euro all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Stando al relativo comunicato stampa, la somma sarà utilizzata per la messa in opera di due laboratori dedicati al Covid-19 all'interno di aree di massima sicurezza dell'ospedale stesso. Nei laboratori verrà effettuato lo studio in vitro dell'infezione da Sars-CoV-2 attraverso l'utilizzo di macchinari ad alto contenuto tecnologico, verificando l'evoluzione del virus e la conseguente risposta immunologica. Lo studio dei meccanismi della malattia consentirebbe di sviluppare strategie di cura efficaci anche in occasione di nuovi coronavirus. “Il contributo del nostro Gruppo all’ospedale San Raffaele è una ulteriore conferma del nostro impegno quotidiano nel supportare le comunità, i territori e le economie in cui siamo presenti in questa fase complessa: la nostra donazione sarà un ulteriore aiuto a una struttura che ha svolto un ruolo primario nel fronteggiare sin da subito l’emergenza sul territorio lombardo, affrontando anche spese straordinarie per rendere disponibili tutte le attrezzature e le risorse necessarie, distinguendosi sempre nel portare avanti studi scientifici per le terapie più innovative, al fine di migliorar il decorso della malattia”, ha commentato Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di Unicredit. (Com)