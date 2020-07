Salerno: Fasano (FI), chiarezza sull'ospedale di Mercato San Severino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un'interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza per far luce sulla situazione che si vive da tempo all'ospedale di Mercato San Severino". Lo ha annunciato il parlamentare di Forza Italia, Enzo Fasano. "A partire dal prossimo primo agosto - ha proseguito Fasano - l'ospedale Gaetano Fucito resterà, infatti, privo della figura del responsabile unità operativa semplice del pronto soccorso in quanto il dirigente Raffaele Maio verrà collocato in quiescenza. In passato la vicenda è stata oggetto anche di esposti in Procura. Pertanto ho chiesto al ministro se intenda mettere in campo azioni per garantire una nomina sulla base di criteri oggettivi e di trasparenza", ha concluso il parlamentare salernitano Enzo Fasano. (Ren)