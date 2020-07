Imprese: da Unicredit 5 milioni per Gargiulo & Maiello con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gargiulo & Maiello, azienda napoletana da oltre 50 anni leader nazionale nella distribuzione all'ingrosso di prodotti di profumeria, cosmetica ed igiene della persona, ha definito con Unicredit un’operazione di finanziamento da cinque milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è finalizzato a sostenere le esigenze di capitale circolante previste in corso d’anno a causa dell’emergenza sanitaria e a promuovere l’apertura di 32 nuovi punti vendita in Italia a marchio “Idea Bellezza”, di cui otto in Campania, con un incremento di 120 nuove assunzioni in Italia e 40 in Campania, oltre a sostenere gli investimenti tecnologici e di efficientamento della piattaforma logistica sita all’interporto campano. “Siamo orgogliosi che un gruppo prestigioso come Unicredit abbia supportato il nostro progetto di sviluppo pluriennale, che porterà la nostra azienda a fare un salto in avanti sia come acquisizione di quote di mercato nel settore della profumeria italiana sia come rafforzamento organizzativo e tecnologico a servizio dei nuovi mercati della vendita online”, ha commentato Alessandro Maiello, presidente e amministratore delegato di Gargiulo & Maiello. “Con quest’operazione proseguiamo nel nostro percorso di affiancamento delle imprese sul territorio campano in un periodo tuttora molto delicato nel processo di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria globale e confermiamo la nostra piena operatività su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità: nello specifico sosteniamo una realtà storica e prestigiosa della regione, attiva in tutta Italia nel settore dei servizi alla persona in un mercato dominato da pochi grandi players internazionali, che grazie agli investimenti in innovazione e all’apertura di nuovi punti vendita nel Paese dimostra ancora una volta dinamicità aziendale e manageriale”, ha aggiunto Annalisa Areni, regional manager di Unicredit per il Sud. (Com)