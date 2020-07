Abruzzo: progetto per ritorno biblioteca Tommasi in centro storico L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La biblioteca Salvatore Tommasi, per la quale è stato completato il passaggio dalla Provincia alla Regione, resterà nel centro storico dell'Aquila, con spazi più ampi e un progetto che ne saprà ulteriormente valorizzare la centralità per il mondo culturale cittadino e abruzzese". Lo ha annunciato l'assessore della regione Abruzzo con delega al Patrimonio, Guido Quintino Liris, nella conferenza stampa che si è tenuta stamattina nella sala "Celestino V" della regione Abruzzo, a palazzo Silone, per presentare lo stato dei lavori di recupero del complesso edilizio di proprietà della Regione, del Convitto nazionale, della Camera di commercio e della provincia dell'Aquila danneggiati dal sisma. All'incontro -riferisce una nota - hanno preso parte il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, Vittorio Federico Rapisarda e il dirigente dello stesso provveditorato, Gennaro Di Maio. "Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato - ha detto Liris - frutto di un importante lavoro di concertazione e di programmazione. Attraverso un'intesa che ho promosso, finalmente si è chiarito chi, nei confronti del provveditorato, doveva essere interlocutore per questo importante progetto". (segue) (Com)