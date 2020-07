Abruzzo: progetto per ritorno biblioteca Tommasi in centro storico L'Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La biblioteca tornerà ad essere ciò che era prima del sisma: un luogo centrale per la formazione dei giovani e per la valorizzazione del patrimonio identitario e culturale dell'Abruzzo intero. Liris: "La Regione, attraverso il lavoro che il mio assessorato, di concerto con il governatore Marco Marsilio, porterà avanti, assicurerà il massimo impegno sia nel recupero e sia per tutto ciò che riguarderà il potenziamento futuro di questo presidio così importante". Il piano prevede quasi un raddoppio degli spazi, anche in considerazione del fatto che il liceo classico, per scelta della Provincia, resterà a palazzo Quinzi: "A quelli tradizionali e storici, che la Regione ha preteso vincolati a un restauro conservativo, come la sala lignea, si affiancherà una parte più multimediale, relativa all'Agenzia di Promozione Culturale della Regione, che già ha una propria biblioteca, riportando tutto nel centro storico". "Oggi posizioniamo un tassello fondamentale sulla strada della rinascita, anche morale, del capoluogo di Regione e dell'Abruzzo intero, consolidando il percorso di recupero già pianificato; ringrazio la Provincia e il Provveditorato per il lavoro portato avanti in questi mesi, a volte complesso e difficile, ma molto produttivo". (segue) (Com)