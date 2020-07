Abruzzo: progetto per ritorno biblioteca Tommasi in centro storico L'Aquila (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza stampa Liris, Rapisarda e Di Maio hanno spiegato che la biblioteca potrà usufruire di spazi aggiuntivi (al primo piano e al piano ammezzato del complesso) concessi in uso alla Regione dalla Provincia a seguito della compensazione con altri locali annessi alla basilica di Collemaggio. La biblioteca è inserita nel più ampio progetto di recupero del complesso che comprende Convitto nazionale, Camera di commercio e Provincia: è stata completata la procedura per il primo stralcio, per un importo complessivo di 15 milioni di euro. La presentazione delle offerte è scaduta lo scorso 22 giugno e a breve si procederà all'affidamento. E’ stata avviata anche la progettazione esecutiva del secondo stralcio, che terminerà entro il 31 dicembre. (Com)