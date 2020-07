Colombia: de Magistris, Mario muore libero, senza prezzi e guinzagli, è orgoglio partenopeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli, in Villa Comunale, per pretendere verità e giustizia sulla morte tragica di Mario Paciolla". Così sui social il sindaco Luigi de Magistris sull'evento di ieri sera in Villa comunale per il volontario Mario Paciolla trovato morto in Colombia. "Mario era un napoletano libero, coraggioso, colto, ricco di ideali - ha proseguito - Un costruttore di pace e di giustizia. Chi lotta profondamente per la giustizia sceglie la vita più difficile ma quelle più bella, perché scevra da compromessi morali. Mario muore libero, senza prezzi e guinzagli. È orgoglio partenopeo", ha concluso il sindaco.(Ren)