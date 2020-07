Campania: Viglione (M5s), consigliere Cascone si autonomina volontario in appalti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi apprendiamo che in Regione Campania è stata istituita la figura del volontario in appalti pubblici che, in maniera assolutamente illegittima, fa da intermediatore tra le aziende e la Regione, si preoccupa di tenere i contatti con i fornitori, gestisce gli ordini di pagamento e tratta sul prezzo delle offerte". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle e segretario della Commissione regionale anticamorra Vincenzo Viglione. "Una figura che - ha spiegato Viglione - in piena stagione Covid, è stata incarnata da Luca Cascone, già assessore di De Luca sindaco, oggi consigliere regionale uscente e uomo fidato del governatore, il cui ruolo nell'ambito delle procedure in capo a Soresa nella gestione dell'emergenza Covid è assolutamente estraneo al codice degli appalti, che non prevede nessuna figura del volontario, come si è definito lo stesso Cascone ai microfoni di Fanpage.it e come dimostrano le decine di mail e messaggi di cui sono venuti in possesso organi di stampa", ha concluso il consigliere. (Ren)