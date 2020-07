Sardegna: arriva bonus Regione "Nidi gratis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, nel presentare il provvedimento approvato in Giunta che aiuta a garantire, dice il presidente, "parità d'accesso ai servizi ed equità sociale", aggiunge: "Un sostegno concreto alle famiglie sarde, per aiutare i genitori a conciliare le esigenze della famiglia con quelle lavorative: 5,5 milioni di euro per finanziare il bonus 'Nidi gratis'. In un momento di difficoltà, nel quale gli effetti economici dell'emergenza sanitaria pesano in maniera determinante sulle nostre famiglie - afferma Solinas -, considero fondamentale questo intervento". "La misura - dichiara l'assessore regionale dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale Mario Nieddu - prevede un contributo per le famiglie con figli a carico in un'età compresa da zero a tre anni, per il pagamento delle rette dei nidi o micronidi, siano essi pubblici o convenzionati con i Comuni. Inoltre, per venire incontro alle necessità di tanti genitori, abbiamo esteso la misura ai centri estivi per l'infanzia, una possibilità che resterà in vigore finché l'allentamento delle misure anti-covid non consentirà la riapertura dei servizi attualmente sospesi". Il contributo regionale - si legge in una nota - che sarà gestito dai Comuni ed erogato alle famiglie anche con un solo genitore, ha un importo massimo di 205 euro per otto mesi, sarà parametrato al reddito, attraverso l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), e potrà essere integrato alla misura nazionale del "Bonus nidi". Ai beneficiari non è precluso l'accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia (come i contributi alla spesa per i servizi di baby sitting) e può essere chiesto per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni. (Com)