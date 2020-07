Abruzzo: comune dell’Aquila, inoltrata candidatura per diventare capitale italiana della cultura 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune dell’Aquila ha inoltrato il dossier di candidatura della città a capitale italiana della cultura per il 2022. Lo ha annunciato il sindaco Pierluigi Biondi, ricordando che il capoluogo abruzzese si era già candidato per il 2021 ma le procedure sono state sospese per via dell’emergenza sanitaria. La giuria istituita dal ministero per i Beni e le Attività culturali selezionerà dieci finaliste entro il prossimo 12 ottobre, e il 12 novembre raccomanderà al dicastero la città che avrà ritenuto più idonea ad essere insignita del riconoscimento. “Abbiamo messo a punto il dossier, già elaborato nella fase finale dello scorso inverno, in modo tale da renderlo ancora più solido: ringrazio il gruppo di lavoro che si sta occupando di questa candidatura, coordinato dal professor Pier Luigi Sacco”, ha detto il sindaco, ricordando che il dossier è stato costruito sulla base essenziale della partecipazione con le strutture che operano nel mondo della cultura e con l’intero tessuto sociale del territorio, senza trascurare le attività economiche e produttive. “Ed è questo, a mio avviso, il pregio del documento trasmesso al Mibact: è stato posto l’accento su un coinvolgimento capace di valorizzare eccellenze e peculiarità dell’aquilano”, ha continuato, sottolineando come la proposta inoltrata abbia evidenziato come la “nostra terra sia stata e sia tuttora protagonista di un percorso che dimostra come la cultura sia elemento di rinascita e riscatto di un pezzo d’Italia che, dopo il sisma, ha intrapreso la strada della ricostruzione”. (segue) (Com)