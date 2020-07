Abruzzo: comune dell’Aquila, inoltrata candidatura per diventare capitale italiana della cultura 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è un caso, ha aggiunto, che nel dossier non si faccia riferimento esclusivo all’Aquila, ma all’intero territorio del cratere sismico: in questo senso la cultura viene interpretata come il “materiale connettivo capace di cicatrizzare, raccontare, evidenziare, restituire senso e dignità alla tragedia che le popolazioni hanno vissuto nella nostra città”. Il sindaco ha poi specificato che la candidatura “tiene conto soprattutto della coesione e dell’inclusione sociale, con specifico e marcato riferimento alle nuove generazioni: abbiamo messo in evidenza come l’aspirazione a diventare capitale italiana della cultura poggi non solo sull’evidente dimostrazione di possedere un vasto patrimonio culturale di varia natura, ma anche sul fatto che siamo in grado di valorizzare la cultura come una strada di sviluppo”. I pilastri del dossier, ha spiegato, sono stati allestiti seguendo le linee guida che Pier Luigi Sacco aveva già indicato all’inizio di quest’anno, riconducibili al valore del rapporto tra cultura, salute, benessere, innovazione tecnologica e ambiente. “Quattro sono gli obiettivi principali: ripopolare la città e il territorio, riannodando il tessuto sociale; promuovere un nuovo modello di sviluppo e benessere a base culturale; diventare il centro di competenze di riferimento a livello europeo sulla resilienza post-catastrofe a base culturale; e formulare una strategia di sviluppo applicabile alle altre realtà simili delle aree interne italiane”, ha detto Biondi, aggiungendo di attendere “con fiducia” i responsi che arriveranno in autunno. (Com)