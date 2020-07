Campania: De Luca, a settembre presenteremo idee sviluppo per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi presenteremo a inizio settembre cinque-sei idee di sviluppo per Napoli. Abbiamo presentato masterplan litorale domizio, lavoriamo a progetti con fondi europei che arriveranno a miliardi. Noi lavoriamo a grandi questioni per soluzione di problemi strutturali e futuro che è già iniziato. Bisogna ribadire che senza Regione dinamica e impegnata, anche a Napoli rischiamo di non poter fare niente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)