Regionali: Laboccetta (Polo Sud), crescono liste pro De Luca, distruggeranno il Pd

- "In Campania va di moda un nuovo gioco: faccio la lista per De Luca. Crescono come i funghi". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli del Pdl. "Siamo ancora lontani dal termine previsto per la presentazione delle liste - ha proseguito il presidente di Polo Sud - e siamo quasi a una ventina con simboletti di ogni tipo. Il 21 settembre a sinistra un partito sarà letteralmente distrutto. E questo sarà il Partito democratico, ne uscirà con le ossa rotte. Si salveranno solo quattro gatti. E De Luca passerà alla storia come lo sterminatore dei piddini campani", ha concluso Laboccetta.(Ren)