Coronavirus: Vuolo su contagi nel Cilento, da Regione totale assenza di controllo, De Luca cieco e sordo

- I 133 tamponi eseguiti il 27 luglio nel comune di Pisciotta hanno evidenziato ulteriori 4 casi positivi. Questi ultimi appartengono allo stesso ceppo e sono riconducibili a un gruppo di persone legato tra loro, a seguito dell'arrivo di un nucleo familiare proveniente dal rione Carmine di Salerno. Lo ha fatto sapere Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, la quale ha commentato: "Una totale assenza di controllo lì il focolaio originario è stato scoperto e non circoscritto. I casi di Pisciotta lo dimostrano e mettono in cattiva luce le perle turistiche del Cilento con un conseguente danno di immagine per la comunità e le attività produttive". "Resto allibita - ha aggiunto Vuolo - quando il governatore uscente, nella sua sbilenca tolleranza zero, vieta l'ingresso di alcuni stranieri in Campania, ma lascia senza presidi alcuni territori cilentani, che invece stanno chiedendo maggiori garanzie. Quest'anno purtroppo non saranno così tanti i turisti, se il 'caso del Carmine' non ha dato alcuna reazione: zero contenimento. Allora che senso hanno i tanto sbandierati bonus che la Campania sta elargendo a pioggia in particolare a liberi professionisti e albergatori? Lungi da me pensare che siano mire elettorali quelle che hanno portato l'uscente governatore a elargire tali somme senza logica. Piuttosto invito l'uscente ad ascoltare le richieste del territorio e dei lavoratori. Un atteggiamento che dovrebbe essere tipico di un ex sindacalista che invece oggi è nient'altro che un signore cieco e sordo, che ogni venerdì va in scena raccontando una 'Campania straordinaria' che però non c'è", ha concluso l'europarlamentare. (Ren)