Regionali: sabato portavoce M5s Salerno incontrano cittadinanza

- Sabato 1 agosto, alle ore 11, i portavoce di Salerno del Movimento 5 stelle Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo incontreranno i cittadini salernitani in via Fieravecchia, nei pressi dello Spazio 5 stelle. Sarà un momento di confronto sull’attività parlamentare e di governo, in previsione delle regionali in Campania e delle elezioni amministrative del Comune di Salerno. Per Tofalo si tratta di “un momento di confronto su regionali Campania e comunali Salerno”.(Ren)