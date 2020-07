Salerno: Petrosino (M5s) a Istituto Acp, approfittare di Superbonus per rilanciare Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho personalmente chiesto all'Istituto autonomo Case popolari di Salerno di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per consentire la ristrutturazione edilizia a costo zero, prevista grazie ai bonus fiscali del 110 per cento previsti nel Decreto Rilancio. Abbiamo la possibilità di garantire la riqualificazione energetica degli edifici con l'Ecobonus e il recupero del patrimonio edilizio con la riduzione del rischio sismico, attraverso il Sismabonus". Lo ha dichiarato Alessandra Petrosino, candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 stelle . "E' un'occasione d'oro - ha proseguito Petrosino - che non possiamo farci sfuggire praticamente senza costi per la Regione, lo Stato e anche per gli istituti autonomi delle Case Popolari della Campania. In questi giorni, metteremo in campo un'azione di monitoraggio e analisi su quelli che sono le condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel nostro territorio. Una sorta di tour, in particolare, nell'Agro Sarnese Nocerino, ma più in generale in tutta la provincia di Salerno: vogliamo che le persone ci mostrino i disagi che si vivono quotidianamente negli alloggi popolari. D'altro canto, incentiveremo l'Iacp a procedere con interventi grazie ai Superbonus per cambiare questa condizione a dir poco vergognosa", ha concluso. (Ren)