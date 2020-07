Napoli: Giannuzzi e Caso (M5s), fare chiarezza su Ctp, disagi per cittadini e lavoratori senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle ha chiesto al ministro dell'Interno di valutare un intervento sulla vicenda Ctp. L'iniziativa è di Silvana Giannuzzi, senatrice M5s, che ha presentato una interrogazione con cui richiama l'attenzione del governo sulla vicenda dell'azienda che vede "lavoratori senza stipendio, bus fermi, periodici disagi per i cittadini del trasporto pubblico interurbano tra Napoli e i comuni della parte nord della città metropolitana e tra Napoli e i comuni della parte sud della provincia di Caserta, sino a Caserta compresa". Il consigliere comunale del M5s, Antonio Caso, ha spiegato: "Pozzuoli, un comune di oltre 80 mila abitanti con vocazione turistica, sta vivendo da quasi un mese una situazione inaccettabile. Il trasporto pubblico è ormai totalmente fermo a causa di dinamiche interne aziendali. Da un lato i lavoratori sottoposti a pesanti disagi economici, dall'altro i cittadini abbandonati a se stessi. Purtroppo non è la prima volta che ciò accade negli ultimi anni. Non possiamo più tollerare questi costanti disagi". Per la senatrice pentastellata Giannuzzi l'augurio è che "la situazione possa trovare una soluzione definitiva che tuteli i lavoratori nei loro diritti e garantisca la mobilità pubblica a migliaia di viaggiatori che hanno dovuto rinunziare ad un servizio pubblico importante con conseguenti ed immaginabili disagi". "La Ctp - è spiegato in una nota - scarica la responsabilità dei disservizi sulla Città metropolitana, mentre quest'ultima ha fatto sapere invece che non intenderebbe sostituirsi a Ctp nel pagamento degli stipendi di giugno ai dipendenti per l'irregolarità dei contributi della società e i due pignoramenti da oltre mezzo milione". "È giunta l'ora - ha concluso la senatrice Giannuzzi - di fare chiarezza su un'annosa vicenda di mala gestione perpetrata ai danni dei cittadini campani". (Ren)