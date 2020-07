Campania: M. Schifone e Giaccio (Fd'I), Marano e Mugnano senza acqua da tre giorni, è una vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile, oltre che inaccettabile, che nel 2020, in piena estate e con la pandemia da Covid-19 ancora in corso, i cittadini di due Comuni campani, Marano e Mugnano restino senza acqua corrente". A denunciarlo sono Marta Schifone e Teresa Giaccio, dirigenti di Fratelli d'Italia. "La mancanza di manutenzione - hanno aggiunto - unità al disinteressamento e all'incompetenza della Regione, riportano la Campania indietro di secoli. Altro che Campania mai più ultima! L'efficacia amministrativa della giunta De Luca si riduce agli slogan, alla mera propaganda politica, nei fatti basta guardarsi intorno per capire che dietro alle promesse non c'è nulla se non l' incapacità di garantire ai cittadini i diritti primari". "Ogni giorno manca qualcosa - hanno concluso Schifone e Giaccio - oggi niente acqua, c'è da vergognarsi". (Ren)