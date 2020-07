Imprese: Webuild, nel primo semestre portati avanti progetti strategici per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della flessione che ha interessato il quadro economico globale nel corso del primo semestre 2020 a causa della pandemia di Covid-19, il Gruppo Webuild ha adottato una serie di misure che, seppur con inevitabili rallentamenti e (in alcuni casi) sospensioni dei lavori, hanno consentito di proseguire la gestione dei progetti in corso. Lo si apprende dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata oggi dal consiglio di amministrazione. Le priorità del Gruppo, si legge nella nota, continuano ad essere la tutela della salute dei dipendenti e partner, il mantenimento della continuità del business e la mitigazione degli impatti finanziari: in tale contesto, il Gruppo ha portato avanti progetti “di rilevanza strategica e sociale, svolgendo un ruolo fondamentale per il rilancio degli investimenti infrastrutturali nel paese”. Tra questi la ricostruzione del Ponte di Genova, l’inaugurazione del nuovo cantiere della strada statale Jonica e l’operazione di investimento in Astaldi. (Com)