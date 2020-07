Abruzzo: adottata nuova disciplina per fruizione turistica dei sentieri all’interno del Parco nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerate le nuove esigenze provenienti dal territorio, si è deciso di regolamentare la fruizione dei sentieri in 3 settori particolarmente delicati quali: l'accesso in mountain bike, l'accesso con cani al guinzaglio e l'accesso con cavallo, che fino ad oggi si muovevano in un "zona grigia" non sempre funzionale e rispettosa delle esigenze di tutela dell'orso marsicano e del camoscio, il tutto sulla scorta di criteri scientifici e tecnici, dei dati derivanti dai monitoraggi, condotti negli anni dal personale scientifico e di sorveglianza del Parco. Tutto questo, oltre a migliorare l'efficienza dell'azione di sorveglianza dell'Ente, permette alle persone di essere maggiormente consapevoli di ciò che effettivamente si può e non si può fare lungo la rete sentieristica. In base al disciplinare, i sentieri su cui si potrà andare solo a piedi sono 73 (ricadenti nelle zone A e B del Parco), tutti puntualmente indicati nell'allegato I del disciplinare, pari a circa la metà dei 137 sentieri totali. In attesa di un nuovo e necessario aggiornamento della carta turistico escursionistica del Parco, a tutte le carte che verranno vendute verrà allegata tale lista stampata in cartaceo, che sarà comunque disponibile sia sul sito del Parco sia sulla mappa digitale. "Questa disciplina - dichiara il Direttore del Parco - è uno strumento importante per il Parco e per la sua politica di conservazione; essenziale per una gestione delle attività ricreative sostenibili e coerente con le prerogative di conservazione del Parco". (Gru)