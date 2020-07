Abruzzo: Alessandro Addari nuovo presidente Comitato piccola industra Chieti-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Alessandro Addari il nuovo presidente del Comitato piccola industria Chieti Pescara che ieri si è riunito per il rinnovo dei vertici in carica per il prossimo triennio. Il Comitato è l'organo di rappresentanza che contribuisce a promuovere e sviluppare le piccole e medie imprese dei vari comparti - pari a circa il 96 per cento delle aziende associate e punta a stimolarne la crescita di pari passo a quella economica e sociale del territorio e quindi del Paese. Addari, amministratore unico della Top Solutions - ItalTop, azienda specializzata nell'export del made in Italy, che assume contestualmente la carica di vicepresidente di diritto di Confindustria Chieti Pescara, è un imprenditore di grande esperienza confindustriale e ha subito annunciato le linee guida del suo mandato che si inseriscono nel quadro del programma strategico di Confindustria Chieti Pescara "con l'obiettivo di sensibilizzare il territorio e i decisori pubblici e privati, sul ruolo cruciale dell'impresa per il benessere, la tenuta sociale e lo sviluppo sostenibile; un tessuto produttivo di inestimabile valore, messo a dura prova dalle tensioni Geopolitiche e dai pesanti effetti del Covid-19". Nel suo nuovo impegno, il neo presidente sarà coadiuvato dal vice Nicola Fabrizio, amministratore della Metamer srl e dagli altri componenti del Comitato della piccola industria. La riunione di ieri ha visto coinvolti i rappresentanti di tutte le sezioni merceologiche dell'Associazione, segnale di una grande attenzione da parte degli imprenditori.(Gru)