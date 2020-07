Piemonte: coronavirus, distribuite 5 milioni di mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla dicitura “prodotto e confezionato da aziende piemontesi” sulla carta intestata con i loghi di Regione e Protezione civile e al “made in Marocco” riportato sulle etichette delle mascherine prodotte dall’azienda Miroglio l’assessore ha sottolineato la correttezza delle informazioni, poiché i dispositivi sono stati prodotti da un’azienda piemontese nello stabilimento con sede in Marocco. Il presidente della commissione ha chiesto se rispetto alle modalità di distribuzione è stato previsto un meccanismo di controllo, dal momento che ci sono segnalazioni di cittadini che non le hanno ricevute. L’assessore ha risposto che non è stato previsto un vero e proprio sistema di verifica, ma che sulla base delle segnalazioni pervenute sono state attivate le verifiche con i comuni ed ha precisato che entro il 31 luglio la distribuzione sarà completata. Il capogruppo di Luv ha chiesto chiarimenti sul progetto “Piemonte fa da sé”, sulle ipotesi di subappalto della produzione emerse da un’inchiesta giornalistica e sul tipo di mascherine distribuite ai medici di base e nelle Residenze sanitarie assistite (Rsa). Il M5s ha rivolto domande sull’impiego dei soldi raccolti con le donazioni, mentre il gruppo Pd ha chiesto delucidazioni sulla situazione attuale dell’Unità di crisi e sul tracciamento degli acquisti effettuati. La Lega ha infine ricordato che sarà possibile fare sintesi quando saranno terminate le informative da parte dei diversi assessori. (Rpi)