Coronavirus: Cirielli (Fd'I) a Speranza, De Luca rispetti le norme anti-contagio

- Il questore della Camera dei Edmondo Cirielli (Fd'I) informa di aver presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza "per sapere se sia vero che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, stia rischiando di mettere in pericolo la salute dei suoi concittadini". In una nota l'esponente di Fratelli d'Italia spiega: "Secondo quanto riportato in un articolo del quotidiano "Il Riformista", il presidente De Luca avrebbe partecipato con dirigenti e medici di un'azienda ospedaliera napoletana ad un pranzo in un noto ristorante nel quartiere Chiaia a Napoli, in cui una cameriera sarebbe successivamente risultata positiva al coronavirus. Di conseguenza, tutti i partecipanti al pranzo, compreso il governatore, nel rispetto delle disposizioni ministeriali riguardanti i soggetti che sono entrati in 'stretto contatto' con persone risultate positive al virus Covid-19, si sarebbero dovuti sottoporre alla quarantena precauzionale". (segue) (Com)