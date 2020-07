Coronavirus: Cirielli (Fd'I) a Speranza, De Luca rispetti le norme anti-contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra, però - continua Cirielli - che De Luca non lo abbia fatto, nonostante l'entrata in vigore di ordinanze restrittive anti-coronavirus emesse dalla giunta campana da lui stesso presieduta. Anzi, tuttora il governatore sta proseguendo senza remore la campagna elettorale incontrando quotidianamente centinaia di cittadini nel territorio regionale. E, dunque, starebbe contravvenendo, nei fatti, alla sua stessa proclamata rigidità rischiando di alimentare una pericolosa ed incontrollata diffusione del virus. Per questo - conclude Cirielli - ho chiesto al ministro Speranza di verificare se siano state rispettate tutte le misure precauzionali in particolare da parte del governatore De Luca e se siano stati individuati e informati tutti i soggetti che sono entrati in contatto con la lavoratrice del ristorante partenopeo". (Com)