Imprese: da Cdp, Mps e Intesa Sanpaolo 63 milioni per Piano industriale del Gruppo Renco

Cassa depositi e prestiti, Gruppo Montepaschi e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto i piani di crescita nazionali ed internazionali di Renco, azienda leader nell'ingegneria, nella costruzione e nel facility management nel settore energetico, nell'oil&gas e nelle infrastrutture civili, con un finanziamento in due linee di credito di complessivi 63 milioni di euro, strutturato con una durata a sette anni. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp, Gruppo Montepaschi e Intesa Sanpaolo hanno contribuito rispettivamente per 15, 27 e 21 milioni, e l'operazione prevede anche l'intervento di Sace a garanzia della quota di Cdp. Le risorse finanziarie, prosegue la nota, saranno dedicate allo sviluppo dimensionale del Gruppo attraverso alcune iniziative immobiliari funzionali all'internazionalizzazione dell'azienda di Pesaro: il processo di espansione sui mercati esteri e il rafforzamento della leadership globale di Renco saranno sostenuti dalla partecipazione congiunta di Cdp e Sace al finanziamento insieme all'importante sostegno messo in campo da Intesa Sanpaolo e Gruppo Montepaschi.