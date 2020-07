Imprese: da Cdp, Mps e Intesa Sanpaolo 63 milioni per Piano industriale del Gruppo Renco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sostegno al Piano industriale di Renco risponde agli obiettivi di Cdp rivolti alle migliori mid cap italiane, già affermate nel settore dell’impiantistica e che intendono aumentare la propria competitività e la dimensione del business: Renco ha costruito negli anni una combinazione economica agile e in grado di cogliere le opportunità internazionali, rappresentando un esempio di eccellenza italiana nel mondo”, ha commentato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese. ”Da sempre siamo attenti alla crescita e all’espansione sui mercati esteri delle imprese italiane e, grazie a quest’operazione di finanziamento, il Gruppo Montepaschi garantisce un sostegno concreto allo sviluppo dimensionale di un leader globale dell’industria come il Gruppo Renco: come Mps riteniamo che questo contributo, destinato a incrementare ulteriormente l’internalizzazione delle attività produttive di Renco nel mondo, sia un ulteriore passo al sostegno del tessuto produttivo del paese”, ha aggiunto Maurizio Bai, responsabile della direzione Rete di Banca Mps. (segue) (Com)