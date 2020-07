Imprese: da Cdp, Mps e Intesa Sanpaolo 63 milioni per Piano industriale del Gruppo Renco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione a sostegno delle strategie di sviluppo della Renco, ha continuato Cristina Balbo, direttrice regionale per Emilia Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, conferma la presenza concreta del nostro Gruppo a sostegno delle aziende di eccellenza che operano nel territorio marchigiano. “Vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale dei nostri territori e sentiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il massimo sostegno alle nostre imprese”, ha aggiunto. “Ancora una volta siamo al fianco di un’eccellenza del Made in Italy che ha saputo interpretare le evoluzioni del mercato diversificando negli anni sia le geografie di export che le proprie linee di business dimostrando quella innovazione e flessibilità tipiche dei champions italiani: Sace da partner storico di Renco ha fatto la sua parte per sostenere lo sviluppo industriale del gruppo che in un contesto complesso come quello attuale ha saputo comunque cogliere strumenti e soluzioni concrete per continuare a realizzare nuovi investimenti e a guardare al futuro con ottimismo”, ha poi commentato Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace. “In un contesto internazionale sempre più complesso, il Gruppo Renco può sviluppare con sicurezza e determinazione il suo piano strategico di crescita e ulteriore consolidamento sui mercati internazionali: un piano fatto di opportunità che sono tali solo se colte con tempismo e immediatezza”, ha concluso l’amministratore delegato di Renco, Giovanni Rubini. Grazie a questa operazione, ha concluso, saremo in grado di mettere a frutto i vantaggi competitivi acquisiti negli ultimi anni in nuovi mercati. (Com)