Campania: Ciarambino (M5s), gestione emergenza Covid lascia a desiderare

- "La verità su come è stata gestita l'emergenza sanitaria in Campania è nota soltanto a chi, come me, ha letteralmente assistito da casa centinaia di persone contagiate che ogni giorno mi contattavano chiedendomi di fare qualcosa, perché abbandonate al loro destino". Lo ha detto il candidato M5s Ciarambino: "Gente che ha atteso fino a 20 giorni per un tampone e che quando è stata accompagnata in ospedale, l'hanno portata direttamente in terapia intensiva perché le condizioni erano oramai compromesse. Tutto questo perché Caldoro prima e De Luca poi hanno smantellato la rete di assistenza territoriale, a cui da febbraio non si è ancora messo mano per potenziarla. E sebbene siano arrivati in Campania ben 40 milioni dal decreto rilancio, da febbraio ad oggi non è cambiato assolutamente nulla". (segue) (Ren)