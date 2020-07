Coronavirus: nel Casertano 7 richiedenti asilo positivi in centro accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui 50 migranti del centro di accoglienza di Villa Literno (Ce) 7 sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha fatto sapere il vicesindaco del comune del Casertano, Valerio Di Fraia, tramite un post su facebook nel quale ha spiegato che è stata firmata una ordinanza che obbliga alla quarantena per 15 giorni tutti gli ospiti del centro che in questo momento si trova sotto sorveglianza continua delle Forze dell’ordine. Sono in corso ulteriori verifiche da parte dell'Asl. (Ren)