Imprese: “The Italian Way” di Unicredit, farmaceutica e sanità tra Covid e strategie per ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro si è concluso con la testimonianza di Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm e le conclusioni finali di Antonio Calabrò, advisory board Lombardia di Unicredit e direttore della Fondazione Pirelli. “Con la tappa milanese si è chiusa il ciclo di incontri in cui abbiamo colto l'occasione per una riflessione approfondita sulle strategie di rilancio dei settori di eccellenza del Made in Italy, quali: Pharma&Healthcare, Fashion, Cinema, Agrifood, Arredo & Design, Vino e Meccanica strumentale”, ha commentato Andrea Casini, sottolineando che il settore farmaceutico si è rivelato fondamentale nella gestione della crisi sanitaria e performante anche in termini di redditività. “L'Healthcare ha mostrato un modello di business resiliente, e riteniamo che per entrambi sia indispensabile sostenere le filiere, la crescita e l'innovazione: Unicredit conferma, anche con questa iniziativa, il proprio impegno per sostenere le famiglie e le imprese in questa fase di emergenza legata alla pandemia del Covid-19", ha concluso. (Com)